As agências das Caixa Econômica Federal funcionarão com horário estendido até a quarta-feira (14), para atendimentos exclusivos sobre o saque das contas inativas do FGTS. Na maior parte do País, as agências abrirão duas horas mais cedo e, nas localidades em que o horário de funcionamento é a partir das 9h, as agências começarão a funcionar às 8h.

