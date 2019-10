Caixa anuncia redução de juros para crédito imobiliário

De acordo com o banco, a taxa efetiva mínima para imóveis residenciais será de 7,5% ao ano e a máxima será de 9,5% ao ano, mais a taxa referencial. As taxas anteriores variavam de 8,5% a 9,75% ao ano, mais TR. As simulações podem ser feitas no site da Caixa. O anúncio do banco público é uma reação a decisão dos dois maiores bancos privados do país, que reduziram os juros do financiamento imobiliário.

Essa é a segunda queda nos juros do financiamento imobiliário da Caixa. O banco já havia anunciado em junho uma redução de até 1,25 ponto percentual nas operações do SBPE e um programa para renegociar de contratos de financiamentos habitacionais para pessoas físicas.

Renegociação de dívidas

A instituição financeira informou que serão oferecidas opções diferentes de renegociação de dívidas: