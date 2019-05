Caixa dará desconto de até 90% para clientes com dívidas

O Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que clientes em atraso com o banco, receberão um desconto de 90% no valor total. Ao todo, são cerca de 3 milhões de clientes endividados que poderão negociar suas dívidas com o desconto. Segundo ele, o programa ajudará a estimular a economia.

Ainda não foi divulgada a data para o lançamento do programa. O presidente apenas disse que a renegociação se concentrará em clientes com renda de até cinco salários mínimos. “Com os descontos, a maioria das dívidas chegará a R$ 2 mil. Essa pessoa que está pagando 10% de juros ao mês poderá pagar juros de 2%”, disse Guimarães, ao chegar para reunião no Ministério da Economia.

