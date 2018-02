A Caixa Econômica Federal anunciou seu novo programa de demissão voluntária de funcionários

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira um novo PDV (Programa de Demissão Voluntária), chamado de PDE (Programa de Desligamento de Empregados), com limite de adesão de 2.964 funcionários, que pode gerar uma economia anual ao banco estatal de até 500 milhões de reais por ano.

“O objetivo do PDE é ajustar a estrutura ao cenário competitivo e econômico atual, buscando mais eficiência do banco”, afirmou a Caixa em comunicado à imprensa.

A opção pela adesão fica a critério do empregado e a prerrogativa de acatar a proposta de desligamento é da Caixa. O período para adesão será de 23 de fevereiro a 5 de março e a Caixa oferece “9,8 remunerações base do empregado” pagas em parcela única aos interessados na adesão.

Empregados com plano Saúde CAIXA que se aposentam até o final deste ano e aderirem ao programa terão a manutenção do plano. Os demais casos terão a manutenção do plano por 24 meses sem a possibilidade de prorrogação, afirmou o banco.

Segundo a Caixa, poderão aderir ao programa empregados que atendem a uma das exigências abaixo:

– aposentados pelo INSS até a data do desligamento, com exceção de aposentados por invalidez;

– que estejam aptos a se aposentarem pelo INSS até 31 de dezembro deste ano;

– com no mínimo 15 anos de trabalho na Caixa até a data do desligamento;

– com adicional de incorporação de função de confiança ou cargo em comissão/função gratificada até a data de desligamento.

Na nota, a Caixa informou que o objetivo do programa é “ajustar a estrutura ao cenário competitivo e econômico atual, buscando mais eficiência do banco”.

De acordo com a Caixa, se o número máximo de desligamentos for atingido, a economia anual será de aproximadamente R$ 500 milhões a partir de dezembro de 2018.

Remuneração

O PDV anunciado nesta quinta-feira prevê a indenização em parcela única equivalente a 9,8 remunerações do empregado, limitada a R$ 490 mil, considerando como referência o pagamento recebido em 31 de janeiro.

O pagamento será em parcela única junto com as verbas rescisórias e será feito em até 10 dias após a data de desligamento.

Segundo a Caixa, os empregados que têm o plano de saúde Saúde Caixa que se aposentarem até 31 de dezembro e aderirem ao programa de demissão voluntária, terão a manutenção do plano. Os demais casos terão a manutenção do plano por 24 meses sem a possibilidade de prorrogação.

PDVs

Em fevereiro de 2017, a Caixa Econômica abriu o seu primeiro PDV, com meta de adesão de 10 mil funcionários.

Segundo o banco, houve adesão de 4.429 empregados no PDV encerrado em março. O banco reabriu o programa de julho a agosto do ano passado.

