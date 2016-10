Caixa eletrônico é arrombado na Zona Sul de Porto Alegre

Um caixa eletrônico do Bradesco foi arrombado, na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Criminosos teriam usado um maçarico para danificar o terminal, localizado em uma agência do banco na avenida Edgar Pires de Castro, segundo a Brigada Militar.

Não foram divulgadas informações sobre a quantia roubada. Ninguém foi preso.

Comentários