Nem toda a verba de R$ 19 bilhões anunciada pelo presidente Michel Temer para empréstimos da Caixa Econômica Federal a governos estaduais e municipais poderá ser liberada. Os financiamentos, que haviam sido suspensos pelo conselho de administração do banco, foram novamente barrados, com base no mesmo motivo: a instituição não possui capital para cobrir os riscos de calote.

Deixe seu comentário: