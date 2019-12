Brasil Caixa envia SMS com saldo errado do FGTS a trabalhadores, mas diz que vai corrigir informação

16 de dezembro de 2019

Trabalhadores receberam informações erradas da Caixa Econômica Federal na manhã desta segunda-feira (16) sobre o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O erro ocorreu com quem é cadastrado para receber as atualizações por SMS.

De acordo com a mensagem de texto, o saldo das contas teria caído nos últimos dias. Pelas informações enviadas, a redução era de valor superior aos R$ 500 por conta autorizados pelo governo na modalidade saque imediato.

Vários trabalhadores relataram que o saldo teria caído mais de R$ 2 mil entre o informe anterior, recebido via SMS, e a nova mensagem desta segunda-feira. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, porém, não houve retirada de recursos das contas vinculadas do FGTS dos trabalhadores.

“Na verdade, o saldo dos trabalhadores continua correto. Em qualquer canal que o trabalhador consultar, via aplicativo, internet, nas agências da Caixa, o saldo está correto”, informou o vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa, Paulo Ângelo. O que ocorreu, ainda de acordo com a instituição, foi o envio errôneo, para um “grupo restrito de pessoas” nesta segunda-feira, de informações com o valor do saldo das contas de mês anterior, que não o atual, com o valor defasado.

Por isso, informou o banco, o trabalhador pode entender que houve queda no saldo, o que não aconteceu. “O único fato que ocorreu é que, para um número restrito de trabalhadores, houve envio com o saldo enviado em mês anterior, aparentemente o mês de setembro. Foi para um universo restrito, uma parte dos cadastrados [no serviço de SMS]. Não dá pra saber quantas pessoas”, declarou o vice-presidente da Caixa.

A instituição financeira informa que, ainda nesta segunda-feira, enviará nova mensagem de texto para os trabalhadores para que desconsiderem o SMS anterior, incorreto. “Vamos enviar SMS para desconsiderar mensagem recebida. Mas a informação nos canais do banco está íntegra”, disse Paulo Ângelo, da Caixa.

Novas regras do FGTS

Na quinta-feira (12) começaram a valer novas regras do FGTS com a sanção de MP (Medida Provisória) sobre o tema pelo presidente Jair Bolsonaro. Por se tratar de MP, várias das mudanças começaram a valer quando o texto foi editado, em julho. Entre elas a criação de novas modalidades de saque (imediato e aniversário).

Porém, mudanças na MP promovias pelo Congresso só entraram em vigor com a sanção na semana passada. A principal alteração feita pelos parlamentares foi o aumento do limite do saque imediato, de R$ 500 para R$ 998. Porém, o novo teto só se aplica a contas com saldo de até R$ 998. Quem tiver mais do que isso na conta (ativa ou inativa), segue podendo sacar até R$ 500. O saque imediato pode ser feito até 31 de março de 2020.

