A Caixa executou a dívida de aproximadamente R$ 500 milhões que o Corinthians tem com o banco, referente à construção do Itaquerão. O estádio, inclusive, é uma das garantias dada pelo clube em troca do empréstimo usado para financiar a obra. A medida foi confirmada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães: “Não há nenhum beneficio ou ‘perseguição’. A execução é natural”.

