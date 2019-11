Economia Caixa faz retiradas automáticas de até R$ 500 de contas do FGTS e diz que o objetivo é facilitar o saque pelos trabalhadores

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Se o beneficiário não sacar, o dinheiro retornará para a conta do FGTS com correção monetária Foto: Divulgação Crédito deve ser feito até o fim do mês nas contas ativas e inativas que tinham saldo positivo até 31 de dezembro de 2018. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal está fazendo a retirada automática de até R$ 500 das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) com saldo suficiente para o trabalhador fazer o saque da quantia – independentemente de solicitação do mesmo.

Essa retirada, segundo o banco, tem o objetivo de disponibilizar o dinheiro de forma imediata e facilitar os saques. Se o beneficiário não sacar, o dinheiro retornará para a conta do FGTS dele com toda a atualização monetária do período, garante a Caixa.

Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para correntistas do banco e, desde outubro, os recursos estão sendo liberados para não-correntistas. A liberação é feita de acordo com o aniversário do trabalhador. Na sexta-feira (29), começou o pagamento para os nascidos em agosto.

À medida que se aproxima o primeiro dia de saques de cada calendário, a Caixa já efetua a retirada do valor de cada conta do FGTS para deixá-lo à disposição do trabalhador. Ou seja, se o beneficiário verificar em seu extrato a retirada de até R$ 500 da conta do FGTS, isso não significa que o dinheiro sumiu, mas que saiu da conta do fundo para ficar à disposição dele caso decida fazer o saque.

