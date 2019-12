Economia Caixa libera saque complementar de até R$ 498 do FGTS

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Os novos valores contemplam mais de 10 milhões de trabalhadores Foto: Agência Brasil FGTS faria parte de estratégia para estimular a atividade econômica. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (20) o valor complementar do saque imediato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para não correntistas do banco nascidos entre janeiro e outubro e para os correntistas nascidos em qualquer mês.

Para os não correntistas nascidos em novembro e dezembro, o valor foi liberado na quarta-feira (18), junto com o saque de R$ 500. Em setembro, a Caixa começou a liberar o saque de até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS. Mas, neste mês, o governo autorizou a liberação do saque da totalidade das contas que, em 24 de julho deste ano, possuíam saldo de até R$ 998. Então, a parcela extra liberada agora é de até R$ 498 por conta.

Os novos valores contemplam mais de 10 milhões de trabalhadores e trarão um incremento de aproximadamente R$ 2,6 bilhões em relação ao valor total dos saques previsto inicialmente.

Desde o começo dos saques do FGTS, a Caixa informou que já foram retirados cerca de R$ 22 bilhões por 51 milhões de trabalhadores brasileiros.

