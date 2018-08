Até o próximo domingo (2), a CAIXA participa da 41ª edição da Expointer, uma das maiores feiras de agropecuária e maquinário agrícola do país. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas visitem o evento, que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Os visitantes terão à disposição um espaço de atendimento especial da CAIXA, onde serão oferecidos os produtos e serviços voltados ao segmento, especialmente as linhas de custeio agrícola e pecuário, para as quais o banco direcionou mais de R$ 500 milhões para o estado do Rio Grande do Sul. Também estão previstas agendas com as empresas de assistência técnica, produtores rurais, cooperativas e entidades representativas do setor, com o objetivo de estreitar ainda mais o relacionamento com clientes e parceiros.

No evento, os produtores de grãos que tiveram problemas no escoamento da safra e, consequentemente, na comercialização da produção, poderão solicitar a prorrogação do vencimento da parcela por até 120 dias. Para os produtores de arroz, a CAIXA anunciou a possibilidade de prorrogar as operações de custeio em três parcelas anuais, mantendo a taxa de juros do contrato, mediante o pagamento de entrada mínima equivalente a 20% do saldo devedor.

A CAIXA disponibiliza mais de 1.700 agências para atendimento aos produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, com amplo portfólio de crédito. Em pouco mais de 5 anos de atuação no setor, foram financiados cerca de 45 mil projetos agropecuários, em todas as regiões do Brasil, somando R$ 30 bilhões. Somente no ano de 2017, foram contratados cerca de R$ 6,1 bilhões, valor 6% superior ao verificado no ano anterior, com destaque para os crescimentos nas contratações junto às pessoas físicas (40%) e na linha de industrialização destinada às cooperativas (160%).

