Caixa-preta não indica explosão em avião russo que caiu no mar matando 92 pessoas

Uma autoridade militar russa afirmou nesta quinta-feira (29) que, de acordo com os registros na caixa-preta do avião militar que caiu no domingo (25) no mar Negro, não houve explosão a bordo.

A queda do Tupolev-154 matou todos os 92 passageiros, incluindo mais de 60 membros do coral do Exército russo.

“Chegamos à conclusão de que não houve nenhuma explosão a bordo”, disse o general Sergei Bainetov, que não descarta um ataque terrorista. “Ainda não descartamos essa versão.”

Bainetov, que lidera a comissão militar que investiga as causas do acidente, afirmou que um ataque terrorista não necessariamente envolveria uma explosão e que diversos fatores podem ter contribuído para a queda. Segundo ele, um atentado poderia ser causado “por ação mecânica”.

O general russo informou ainda que os voos do modelo Tupolev-154 estão suspensos durante a investigação, mas que devem retomados assim que a apuração for concluída, o que não deve ocorrer antes do fim de janeiro. “Esperamos chegar às conclusões finais daqui a no mínimo 30 dias.”

O ministro russo dos Transportes, Maxime Sokolov, creditou o acidente a um “funcionamento anormal” da aeronave. (Folhapress)

