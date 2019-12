Agro CAIXA reduz em até 54% taxas de juros do crédito rural

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Novas taxas são para contratações com recursos obrigatórios de operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização Foto: Marcos Santos/USP Imagens Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A CAIXA realizou, no início desta semana, redução de até 54% das taxas de juros para as contratações de crédito rural destinadas a produtores, cooperativas e agroindústrias. As novas taxas estão disponíveis para as contratações com recursos obrigatórios destinados às operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização e variam de acordo com a atividade financiada, o prazo da operação e o nível de relacionamento do cliente com a CAIXA.

Os produtores do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) já contam com taxas no custeio a partir de 5,0% ao ano e, para o investimento, a partir de 5,7% ao ano, reduções de 17% e 19%, respectivamente. Demais produtores pessoas físicas e jurídicas contam com taxas 19% menores, partindo de 6,5% ao ano. Já as agroindústrias e cooperativas têm taxas promocionais a partir de 3,7% ao ano, representando uma redução de 54% em relação à taxa máxima estabelecida no Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal (PAP).

Para Julio Cesar Volpp Sierra, vice-presidente de Varejo da CAIXA, a redução é um marco da atuação da CAIXA no crédito rural. “O menor custo do crédito traz maior competitividade ao cliente, pois amplia a rentabilidade da produção. Nossa atuação preza em atender o produtor em todo o ciclo produtivo de forma sustentável, ofertando o crédito certo, justo e adequado”, destaca Volpp.

Além dos recursos obrigatórios, a CAIXA também disponibiliza linhas de crédito rural com outras fontes de recursos, a exemplo da LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), ofertando taxas de juros customizadas de acordo com perfil do beneficiário.

Para obter o financiamento, os produtores rurais podem procurar uma das 1.700 agências da CAIXA autorizadas a operar com crédito rural. O banco conta também com mais de 2.500 consultores rurais – ATER conveniados, distribuídos por todo território nacional.

Atuação CAIXA

A CAIXA atua no agronegócio desde o ano agrícola 2012/2013, tendo investido quase R$ 37 bilhões em crédito rural destinados a cerca de 49 mil empreendimentos, atendendo aproximadamente 21 mil clientes pessoa física e jurídica em mais de 1.220 municípios.

A instituição conta com gerentes especializados no agronegócio, que atuam regionalmente com o objetivo de melhor atender aos produtores, apoiando as agências e rede de consultores rurais conveniados e estreitando o relacionamento da CAIXA com entidades representativas do setor, como associações, federações e sindicatos rurais.

Voltar Todas de Agro

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário