Caixa reduz juros dos financiamentos imobiliários

Quem fizer financiamentos da Caixa Econômica Federal para a casa própria contará com juros menores. O anúncio da novidade foi feito pelo próprio banco, nesta quarta-feira (5). As normas valerão para as operações contratadas a partir da próxima segunda-feira (10).

A Caixa concentra cerca de 70% do crédito imobiliário no país. A partir do dia 10, além da redução dos juros do crédito imobiliário, as taxas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) serão igualadas.

A taxa mais alta cobrada pelo banco caiu de 11% ao ano mais a Taxa Referencial (TR, atualmente em zero), para 9,75% ao ano mais a TR. A taxa mais baixa paga pelos correntistas ou quem tem algum tipo de relacionamento com a Caixa passou de 8,75% ao ano mais TR, para 8,5% ao ano mais TR.

Taxas

O SFH é voltado para os financiamentos de imóveis de menor valor e tem parte das unidades financiadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Já o SFI é destinado a imóveis com valor acima de R$ 1,5 milhão sem cobertura do FGTS. Por abranger unidades mais caras, tradicionalmente o SFI cobrava juros mais altos que o SFH.

As novas taxas valerão não apenas para a aquisição de imóveis novos, mas também para o financiamento de imóvel usado, a compra de terreno para construção, a construção em terreno próprio, além de ampliações e reformas.

