Caixa registradora a jato

De dezembro de 2017 a 9 de fevereiro deste ano, a Petrobras anunciou 29 mudanças de preços nas unidades de refino, sendo 14 diminuições e 15 aumentos para o diesel, e 15 quedas e 14 altas para a gasolina. Mas os consumidores não viram cair a despesa com o abastecimento do carro.

Muito estranho

A direção da Petrobras diz que a companhia não tem “poder de formar o preço” da gasolina. Questionada sobre as críticas aos reajustes dos valores do combustível, que oscilam conforme o mercado internacional, a estatal afirma não pode adotar um critério apenas para atender ao interesse dos consumidores.

Alguma vítima deveria aparecer…

Outros tempos

A Petrobras, a 13 de fevereiro de 2004, divulgou o balanço de 2003, que apresentou o maior lucro nos seus 50 anos de existência: 17 bilhões e 795 milhões de reais. Ficou 120% acima do resultado de 2002.

Carnaval & política

André Filho foi autor de famosas músicas de carnaval. Entre elas, Cidade Maravilhosa.

Porém, as marchinhas tinham também o propósito de criticar ou elogiar políticos. Em 1950, quando Getúlio Vargas preparava sua campanha à Presidência, Artur lançou esta composição: “Oh Seu Getúlio vem / Oh Seu Getúlio vem / Lá no Catete / Só ele nos convém. / (…) Todos falam sem ter razão / Mas a coisa se faz com jeito / Seu Getúlio está por cima / Pois quem é bom já nasce feito / No Palácio do Catete / Vamos ver quem tem mais caroço / A vitória há de ser um fato / Porque o gaúcho é um colosso.”

Sem pausa

Terminado o carnaval, começará o desfile de projetos polêmicos na passarela do Congresso Nacional: a reforma da Previdência e a regulamentação do auxílio moradia para os três poderes.

Tentação do autoritarismo

Quando uma pessoa ou grupo acha que tem o monopólio da razão e se julga capaz de saber o que é melhor para todos, aí está plantada a semente da ditadura.

É assim

Se a opinião pública não se manifesta, a democracia não passa de uma carta de intenções.

Vão levando

Em março, o Mercosul vai completar 27 anos. Criado em 1991 diante de grande expectativa, está hoje abalado e sem perspectivas. Com agenda paralisada, os países membros não demonstram possuir estratégia para superar impasses. Para completar, ninguém assume o ônus político de pedir a dissolução. Isto é, apagar a luz.

Grande chance

Partidos nanicos não se contêm. Nervosos, aguardam o momento de serem chamados para a grande feira de favores, também chamada de alianças eleitorais.

Encenação

Não passa despercebido, nas convenções dos grandes partidos, o tratamento dado aos dirigentes nanicos. Com auditórios lotados, os caciques de siglas que lideram coligações tratam com pompa imperial aliados sem expressão eleitoral ou de idéias. Obsequiados com a honraria, acreditam que as manifestações são sinceras.

Avalanche

Para recordar o tempo da loucura dos juros: a taxa mensal do famoso overnight, em fevereiro de 1989, chegou a 18,38%. Era comum a venda de imóveis para aplicar neste tipo de ganho. A festa foi até março de 1990.

O estouro

A primeira grande denúncia de corrupção envolvendo o governo Lula ocorreu a 13 de fevereiro de 2004 e resultou na demissão do subchefe de Assuntos Parlamentares, Waldomiro Diniz. Era amigo e da extrema confiança do ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu. A revista Época veiculou informações sobre fitas em que Diniz pedia doações de campanha e propina a bicheiros cariocas.

Abertos a negociações

Com a proliferação de partidos sem eira nem beira, certos governos não têm aliados, têm usuários.

