Caixa Seguradora lança modelo inédito de análise de riscos para seguros de vida

A Caixa Seguradora acaba de lançar novo modelo de análise e precificação de riscos de seguros. A empresa conta agora com subscrição dinâmica. Inédito no mercado segurador brasileiro, o modelo permite que a análise do perfil de risco do cliente seja feita em tempo real, com utilização de tecnologia big data. A mudança agiliza o processo de venda e permite que a seguradora aceite mais clientes, precificando de forma justa riscos diferentes.

Tradicionalmente, as seguradoras fazem essa análise por meio da declaração pessoal de saúde (DPS), na qual o cliente responde perguntas sobre seus hábitos, estilo de vida e histórico de saúde. Essa forma não permite uma análise precisa dos riscos e aumenta a chance de o seguro ser recusado por falta de informação precisa. O processo de subscrição dinâmica foi construído com objetivo de dar mais agilidade e eficiência à comercialização dos seguros de vida.

No novo modelo, o sistema criado pela Caixa Seguradora, em parceria com a empresa de inteligência da informação Diretrix.on, filtra informações, a partir de bancos de dados públicos e autorizados, que permitem medir o grau de exposição a riscos aos quais um segurado está submetido. O novo modelo possibilitará a personalização dos produtos de acordo com o perfil de cada cliente.

“Nosso objetivo é aceitar mais pessoas. É diminuir drasticamente o número de seguros recusados”, explica o diretor de Seguros de Vida da Caixa Seguradora, Maurício Maciel. “Com esse modelo, poderemos fazer seguro para mais pessoas, com o preço de acordo com o perfil de cada segurado. Isso sem falar na melhora do processo de venda, que fica mais rápido e transparente.

Os primeiros produtos a serem comercializados no novo modelo serão os Seguros Vida Mulher e Vida Mulher Total. Destinados ao público feminino, o produtos têm cobertura especial de 50% do valor do seguro em caso de diagnóstico de câncer de mama, ovário ou útero. Em breve, o modelo será usado na venda de todos os seguros de vida oferecidos.

Deixe seu comentário: