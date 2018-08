Caixa Seguradora lança seguro habitacional para o Minha Casa Minha Vida

Os brasileiros que adquirirem a partir de agora imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida (faixas 1,5; 2 e 3) passam a contar com um novo produto no balcão da Caixa para cuidar do bem e da família: o Seguro Habitacional Mais Premiável. O produto é uma boa oportunidade para o público dessa faixa de renda agregar as vantagens do seguro habitacional (danos físicos ao imóvel e morte e invalidez permanente), do residencial (danos físicos ao conteúdo do imóvel) e do auxílio funeral em um único seguro.

Além dessas coberturas, o produto prevê cesta básica para a família por até seis meses em caso de falecimento do cliente responsável pelo financiamento e oferece dois sorteios mensais, um de R$ 20 mil e outro de até R$ 350 mil. O cliente contará ainda com assistência 24 horas para o lar, com serviços emergenciais de chaveiro, eletricista e encanador.

“O produto é único no mercado de seguro habitacional, porque protege também o que está dentro do imóvel”, afirma Gabriela Ortiz, diretora-presidente da Caixa Seguradora. “Por um valor acessível, o cliente tem direito a um seguro completo para o lar, com assistência 24h, além de seguro funeral”, explica.

