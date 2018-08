Alegando falta de orçamento, a Caixa Econômica Federal suspendeu a chamada “linha pró-cotista” para novos financiamentos imobiliários com recursos do FGTS para imóveis usados, opção com juros anuais de 7,85% a 8,85%. De acordo com especialistas, a medida tem por objetivo estimular novas construções.

Deixe seu comentário: