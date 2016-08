Cala Bassa faz dobradinha nos grandes campeonatos da raça Crioula na Expointer

A égua Dinastia Cala Bassa, das Cabanhas Firmeza e Cala Bassa, em Aceguá (RS) fez bonito na pista do cavalo Crioulo na Expointer 2016 nesta terça-feira, 30 de agosto. Conquistou o título da Morfologia da raça no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A decisão levou em consideração, por exemplo, a análise das proporções, do equilíbrio corporal e da qualidade dos movimentos entre 226 animais que participaram da competição organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

O investimento em genética de qualidade e o trabalho em equipe foram atribuídos pelo proprietário da Cabanha Cala Bassa, Marcelo Móglia, para a vitória. “Concorremos aqui com no mínimo de seis a sete gerações, um volume grandíssimo de participantes. Então é uma satisfação, uma recompensa pelo trabalho árduo e difícil que temos no dia a dia, uma recompensa para os cabanheiros, para a equipe toda, a família incluída nesse projeto que é o cavalo crioulo”, comemorou.

Móglia que também foi vencedor na Categoria Machos com o cavalo Esquivado Cala Bassa, dedicou ambos os prêmios ao seu avô e seu pai. “Não é fácil e vai ficar marcado na história as conquistas de grande campeã e grande campeão nas fêmeas e nos machos”, afirmou.

No total, foram dois dias de competição que este ano apresentou mudanças na forma de julgamento. Para esta edição, o concurso passou a contar com dois jurados: o criador Francisco Martins Bastos Sobrinho, e o técnico da ABCCC, Jorge Aginelo do Nascimento. A participação de um árbitro para auxiliar na avaliação também foi outra inovação e ficou a cargo do criador argentino Carlos Solanet.

Para Bastos foi uma honra muito grande entrar em uma pista como a de Esteio. “Um nível excepcional, uma evolução da raça e dos criadores. Os campeões são animais de extrema regularidade e modernos e é isso que valorizamos”, explica.

Confira o resultado

FÊMEAS

Melhor Exemplar da Raça e Grande Campeã

DINASTIA CALA BASSA

Criador: MARCELO MÓGLIA, BAGÉ-RS

Expositor: PAULO GOMES MÓGLIA E MARCELO REZENDE MÓGLIA

Estabelecimento: CABANHA FIRMEZA E CALA BASSA, ACEGUÁ-RS

Reservada Grande Campeã

ERVA SANTA CALA BASSA

Criador: MARCELO MÓGLIA, BAGÉ-RS

Expositor: MARCELO MÓGLIA

Estabelecimento: CABANHA CALA BASSA, ACEGUÁ-RS

3ª Melhor Fêmea

CAMB CHULA 333

Criador: Irmão BASTOS, URUGUAIANA-RS

Expositor: IRMÃOS BASTOS

Estabelecimento: ESTÂNCIA ITAPITOCAI, URUGUAIANA-RS

4ª Melhor Fêmea

GUANABARA OTRA MÁS

Criador: LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO JUNIOR, RIO GRANDE-RS

Expositor: LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO JUNIOR

Estabelecimento: CABANHA GUANABARA, RIO GRANDE-RS

MACHOS

Grande Campeão

ESQUIVADO CALA BASSA-TE

Criador: MARCELO MÓGLIA, BAGÉ-RS

Expositor: MARCELO MÓGLIA

Estabelecimento: CABANHA CALA BASSA, ACEGUÁ-RS

Reservado Grande Campeão

ALFERES DO ORELHANO

Criador: HUGO MARIANI FILHO, CARAZINHO-RS

Expositor: HUGO MARIANI FILHO E GILBERTO RODRIGUES FREITAS

Estabelecimento: CABANHA DO ORELHANO E SANTA FÉ, CHAPADA-RS

3º Melhor Macho

QUERENDON DO RECANTO CRIOULO

Criador: ADELMO HESS, BARRA VELHA-SC

Expositor: ADELMO HESS, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS

Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS COXILHAS E CABANHA MELODIA, BARRA VELHA-SC E SANTIAGO-RS

4º Melhor Macho

VIRAGRO RIO BRAVO

Criador: VIRAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, CURITIBA-PR

Expositor: VIRAGRO AGROPECUÁRIA LTDA

Estabelecimento: CABANHA A TALA, DOM PEDRITO-RS

