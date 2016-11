Calafia Art Store lança projeto Curadoria Afetiva

No próximo sábado (26), às 17h, a Calafia Art Store inicia uma programação de final de ano. Trata-se de uma iniciativa chamada Curadoria Afetiva, que traz a jornalista Mariana Bertolucci como convidada especial da primeira edição. O projeto, que consiste numa exposição com obras selecionadas por Mariana, tem lançamento marcado por um descontraído bate-papo ao ar livre com a convidada especial e as artistas Rochele Zandavalli e CarolW, que devem falar sobre as conexões que se estabelecem ao escolhermos obras de arte para compor as paredes de casa ou do trabalho.

“Não basta serem peças bacanas. É importante que façam sentido para os habitantes daquele local”, explica a jornalista Mariana Bertolucci, que aceitou a missão proposta pela galeria de arte porto-alegrense para desenvolver a primeira Curadoria Afetiva apresentada pelo espaço.

“Queríamos que a seleção das obras ficasse a cargo de alguém sem formação na área de artes. Mariana é destemida, irreverente e é a cara da Calafia. Tínhamos certeza de que o nosso acervo iria mexer com a imaginação dela”, acrescentam Moema Cândida Bispo da Costa e Maria Luiza Sacknies, diretoras da galeria Calafia Art Store.

Entre os artistas selecionados por Mariana para fazer parte da mostra estão Carla Barth, CarolW, Chana de Moura, Duda Lanna, Mariana Castello, Motu, Paula Plim e Rochele Zandavalli, que apresentam originais em técnicas como gravura, pintura e desenho. Reproduções em Fine Art assinadas e numeradas pelos artistas também integram a exposição, inseridas na proposta de formação de público desenvolvida pela galeria.

Vale destacar que em casa, a escolha dos objetos e das obras de arte passa por filtros afetivos, imagens que despertam a memória e os desejos. A tarefa requer uma sensibilidade diferente da curadoria técnica, que depende de método e muito conhecimento teórico. A exposição de Mariana no projeto Curadoria Afetiva fica aberta para visitação até 17 de dezembro.

Lançamento Curadoria Afetiva

Onde: Calafia Art Store (Av. Independência, 1211, loja 23)

Com Mariana Bertolucci

Sábado (26), às 17h

Bate-papo com Rochele Zandavalli e CarolW

Exposição aberta ao público de 26/11 até 17/12

Comentários