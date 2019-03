Calçada Sensorial simula dificuldades de pessoas com deficiência visual

A prefeitura de Porto Alegre promove nesta quinta-feira (28) uma atividade com foco nas pessoas com deficiência visual. Uma Calçada Sensorial será instalada no Largo Glênio Peres para simular a sensação de andar numa calçada de rua comum, com buracos e obstáculos, quando você não enxerga ou tem alguma outra limitação física. O objetivo da ação é sensibilizar o público sobre as dificuldades no cotidiano de pessoas com deficiência.

O experimento integra a programação da Semana de Porto Alegre, é aberto ao público e estará disponível das 13h às 17h.

