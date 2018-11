Calçados Jacob celebra 90 anos com evento em paralelo a Zero Grau

Para celebrar sua trajetória de 90 anos, a Calçados Jacob, detentora da marca Kildare, realizará um evento para seus parceiros, clientes, imprensa e formadores de opinião. O coquetel ocorrerá em 19 de novembro, às 18h, no espaço Spot Fashion da feira Zero Grau, que ocorre no Serra Park, em Gramado/RS, quando apresentará a releitura de três linhas clássicas de seu mix.

Fundada em 22 de dezembro de 1928, a Calçados Jacob nasceu de um sonho de Kurt Jacob, imigrante alemão perseverante que, ao longo dessas nove décadas, manteve a empresa sólida em seu propósito de atender aos desejos e necessidades do público masculino através de sapatos confortáveis e de personalidade. A empresa, que passou a focar neste público na década de 70, batizou de Kildare a sua marca, inspirada no seriado de sucesso da época, Dr. Kildare. Para comemorar em grande estilo e marcar esta data tão significativa para a sua história, a marca desenvolveu uma releitura de três modelos clássicos de seu portfólio, que foram verdadeiro sucesso entre os consumidores e, por isso, ficaram eternizados no mix.

Os calçados foram evoluindo ao longo dos anos em termos de design, tecnologia e conforto, e neste momento icônico dos 90 anos da empresa, foram feitas releituras atemporais, que imprimem toda a casualidade da Kildare e em sintonia com o que o homem contemporâneo procura. Surgiram, assim, modelos clássicos das décadas de 70, 80 e 90: o modelo 1000, uma desert boot que fez sucesso na década de 70, inspirada nas botas que predominaram na Inglaterra nos anos 50; o modelo G500, uma bota no estilo trekking americano, para atender ao público com sede de aventura; e o modelo G900, o irreverente sapatênis que traz solado caixa e cabedal de couro, que foi hit nos anos 90. As nuances predominantes nas releituras estão em harmonia com as trends da cena fashion, com destaque para variações sóbrias de azul e vermelho, a cartela de nudes e terrosos, além dos clássicos preto e branco. A novidades estão disponíveis do 37 ao 44 e prometem agradar não somente o público masculino, mas também aqueles que acreditam que sapatos não têm necessidade de rotular gêneros.

Para eternizar essa história de sucesso da Calçados Jacob e da Kildare, a empresa convidou a artista Ariadne Decker para transformar em tela, através de seu talento nas artes plásticas e amplo conhecimento do setor calçadista. “O convite foi feito principalmente pela relação que a Ariadne já tem com o setor calçadista. Ela retrata o calçado brasileiro e expõe suas obras em feiras do setor a muitos anos, fazendo com que o público já reconheça seu estilo de arte. A artista também é de Novo Hamburgo, cidade onde a Calçados Jacob nasceu e permanece até hoje, isso faz com que nossa relação seja mais próxima.” afirma Marluci Bragé, Gerente de Marketing da Kildare. “Retratar a história da Calçados Jacob é antes de tudo uma honra. São noventa anos de muito trabalho e sucesso, o reconhecimento a uma história de várias gerações que dedicaram sua energia para a realização do sonho de seus fundadores”, afirma Ariadne, que exporá suas telas inspiradas na trajetória da Calçados Jacob durante o coquetel de lançamento que ocorrerá durante a Zero Grau.

