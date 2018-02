Calendário Escolar de 2018 inicia oficialmente

Foi publicado, nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial, o decreto n° 53.925 de 21 de fevereiro de 2018, que oficializa o início do Calendário Escolar no RS. As aulas na rede pública estadual começam nesta sexta-feira (26) e se encerram em 21 de dezembro. As férias discentes ocorrem entre os dias 19 e 29 de julho e o recesso escolar entre 23 de julho e 29 de julho.

Deixe seu comentário: