O calor do verão no Hemisfério Norte ajuda a espalhar focos de incêndio no Sul da Europa. Na Espanha, o fogo se concentra nas regiões de Valência e Catalunha. A vegetação seca dificulta o trabalho dos bombeiros. Na Itália, aviões e helicópteros ajudam no combate às chamas. Na Croácia, milhares de pessoas foram retiradas de um show por causa de um incêndio em uma floresta.

