Calor e cheirinho de churrasco lotam a Vitrine da Carne

A manhã ensolarada de (27/8) colaborou e centenas de pessoas acompanharam as oficinas da Vitrine da Carne promovidas no Parque de Exposições Assis Brasil. Uma das mais disputadas foi a que apresentou cortes da raça Angus. Apostando na suculência e sabor diferenciado das peças que tinha em mãos, o chefe de cozinha Márcio Ávila fez a festa e encantou o público. Ele serviu um prato feito com acém e ingredientes regionais, originados de uma novilha Angus certificada. Os cortes foram fornecidos pelo frigorífico da Cotripal, com a marca Cotripal Angus Supreme.

A oficina ainda teve apresentação de técnica de desossa ministrada pelo especialista Marcelo Bolinha. Ele explicou os métodos de fracionamento de carcaças de Raça Angus, mostrando a valorização de todos os cortes e estimulando o aproveitamento das qualidades do animal.

Atento, o público acompanhou cada detalhe do preparo e, em seguida, veio a melhor parte: a degustação. Aberta das 10h às 17h diariamente, Vitrine da Carne tem quatro sessões diárias, duas pela manhã e duas pela tarde. O espaço está estruturado dentro do Pavilhão Internacional e a entrada é franca.

