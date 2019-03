Calor volta a ficar mais intenso no estado nesta quinta-feira

A quinta-feira (28) será mais um dia de tempo firme aqui no estado. O sol deve predominar em todas as regiões, mas há possibilidade de chuva na metade Leste, entre o Litoral Norte e a Serra gaúcha, por conta de um ar úmido que vem do mar. As temperaturas ficam um pouco mais altas, podendo passar dos 30°C em alguns pontos ao Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul. Na Capital, as marcas devem ficar entre 15°C e 28°C.

