Calvin Harris está saindo com várias mulheres após término com Taylor Swift

Calvin Harris não escondeu que ficou bem decepcionado com as atidudes de Taylor Swift após o término do relacionamento com a gata. Mas, pelo visto, o loirinho não está tendo muitas dificuldades em curtir a vida de solteiro e mostrar para os haters que não está sofrendo, como muita gente andava especulando.

Pelo contrário. Segundo o site americano E!News, que entrevistou uma fonte bem próxima ao astro, o produtor e DJ está aproveitando a vida sozinho com muitos motivos para comemorar na música e muitas mulheres.

“Adam (nome verdadeiro do astro) está solteiro. Ele está saindo com algumas mulheres diferentes. Nada é sério. Ele não está à procura de um relacionamento de forma nenhuma, só quer passar momentos de diversão com os amigos. Adam está em um lugar muito melhor após o rompimento com Taylor”, garantiu a fonte.

