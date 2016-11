CamaquÃ£ recebe leilÃ£o inÃ©dito de cavalos crioulos, dia 10/12

No dia 10 de dezembro o município gaúcho de Camaquã, na região centro-sul do Estado, será palco da primeira edição do Leilão Premium: Arte em Movimento. O evento, exclusivo para convidados, ofertará obras de arte em forma de animais morfologicamente perfeitos, além de peças de arte da cultura de diversos países em móveis e objetos de decoração de valor exclusivo.

O evento apresentará a Cabanha Villa Matarazzo, de propriedade de Jayme Monjardim Matarazzo, e a Cabanha Valentina, de Washington Umberto Cinel, ao mercado gaúcho, que pela primeira vez, promovem um leilão de seus animais. Além dos dois criadores, também serão anfitriões do evento a Cabanha do Barulho de Chico Bastos e a marca de luxos campeiros La Victoria, de Ariel Cappiello.

O cavalo crioulo – O cavalo crioulo, bastante valorizado pela sua versatilidade, chegou ao Brasil no século XVI, sendo resultado do cruzamento entre as raças Andaluz e Berbere, oriundas da península ibérica. O desenvolvimento natural da raça – forjada pela necessidade de suportar as intempéries do tempo, o predadorismo de outros animais e mesmo do próprio homem – aliado ao melhoramento genético – fez o cavalo crioulo se tornar uma raça admirada por diversos criadores.

O Leilão terá 50 lotes de cavalos da raça crioula avaliados em mais de 1 (um) milhão de reais, além de animais das cabanas convidadas Estância da Carapuça de Rubens Zogbi, Chalet Agropecuária de Luiz Eduardo Batalha, Cabana Candiota do Galvão Bueno e Cabanha Fazfar de Ricardo Feliz Faria. Segundo dados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – ABCCC, o segmento movimenta anualmente 1,28 bilhão de reais. No ano passado, os negócios envolvendo cavalos crioulos teve crescimento de 6,4% no Brasil. O plantel no território nacional chegou, em 2015, a 402 mil exemplares.

No estado gaúcho, o crioulo representa o próprio Rio Grande do Sul. O animal teve papel central na ocupação e na formação do Estado. Somando já quase 500 anos de companheirismo, na guerra, no trabalho e no lazer. No sul do Brasil floresceu, na verdade, uma cultura crioula que vai além da criação propriamente. Abrange linguagem, culinária, vestuário, tendências, moda e estilo.

O leiloeiro convidado para o evento é Fábio Crespo.

Programação e Serviço:

11:00 – Início do evento

12:00 – Almoço Villa Matarazzo

12:30 – Apresentações musicais

13:30 – Início do remate

18:00 – Coquetel Villa Matarazzo

19:00 – Show Tânia Mara e Convidados

22:00 – Término do evento

Quando: 10/12/16

Onde: Estância da Figueira – Camaquã/RS

Informações: (51) 3076-5710

