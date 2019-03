Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova mudanças no funcionalismo municipal

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou com 24 votos a favor, e 12 contrários, o projeto de lei que muda os benefícios do funcionalismo. A sessão foi até a madrugada de terça-feira (26). Serão feitas mudanças no regime de trabalho dos servidores municipais, nos acréscimos e gratificações, concessão e incorporação de parcelas que compõem a remuneração praticada. Com as modificações, a prefeitura estima uma economia de R$ 16 milhões aos cofres públicos.

Ano passado a medida havia sido rejeitada. A categoria rejeita a mudança e realizou protestos próximo a Câmara. Dez servidores ficaram feridos, e seis delas precisaram ser levadas para atendimento no Hospital de Pronto Socorro. Três guardas municipais foram feridos com pedras, e foram atendidos no ambulatório da Câmara.

