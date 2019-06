Câmara da capital premia fundadora do projeto de incentivo à leitura “Elefante Letrado”

A Sócia-fundadora da Elefante Letrado Scheila Vontobel foi agraciada com o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A homenagem foi proposta pelo vereador Valter Nagesltein (MDB) para destacar a importância de se criar o hábito de leitura nas crianças e impactar no desenvolvimento delas positivamente. Essa é a intenção do projeto de Scheila, que é a primeira plataforma digital de leitura para estudantes do Ensino Fundamental.

A Elefante Letrado foi criada em janeiro de 2014 e, nesses cinco anos, chegou a mais de 55 mil crianças. A ferramenta já teve mais de 2 milhões de livros lidos. Além do Rio Grande Do Sul, a plataforma também está presente em escolas da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil. Além disso, chegou ao exterior, nos Estados Unidos: Califórnia, Flórida, Massachusetts e Rhode Island.

Deixe seu comentário: