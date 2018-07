Câmara da Itália corta pensões de ex-deputados

A Câmara dos Deputados da Itália votou nesta quinta (12) uma lei para cortar as pensões de ex-parlamentares, cumprindo uma promessa do governo do Movimento Cinco Estrelas de reduzir os privilégios dos legisladores. O corte de vantagens e benefícios sempre foi uma das plataformas do partido fundado em 2009, que formou um governo no mês passado aliando-se à Liga, partido de extrema-direita.

