Mundo Câmara de Representantes dos Estados Unidos começa a decidir se vai aprovar o impeachment do presidente Donald Trump

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O processo de impeachment contra Trump (foto) começou quando veio à tona o conteúdo de um telefonema com o presidente recém eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Foto: Reprodução/The White House (Foto: Reprodução/The White House) Foto: Reprodução/The White House

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos começou nesta quarta-feira (18) a decidir se vai aprovar o impeachment do presidente Donald Trump. Às 9h de Washington (11h de Brasília), os republicanos propuseram adiar a sessão. O pedido foi votado e derrotado. A expectativa é que a sessão se inicie com a discussão sobre as regras vão reger a votação.

São previstas seis horas de debates – três para cada lado– para discorrer sobre os artigos do impeachment. É possível que alguns parlamentares apresentem requerimentos para atrasar ou mesmo obstruir a votação.

Mais tarde, os deputados decidirão se aprovam as acusações de “abuso de poder” e “obstrução ao trabalho do Congresso” contra o presidente. Os dois “artigos de impeachment” devem ser votados separadamente, de acordo com jornal The New York Times.

Caso mais da metade dos deputados norte-americanos vote a favor, o processo contra o republicano segue ao Senado, mas ele permanece no cargo. A Câmara, então, deve nomear os parlamentares que atuarão como os promotores do julgamento, em que os senadores atuarão como júri. A previsão é de que o debate sobre a cassação do mandato de Trump comece ainda em janeiro.

Quais são as acusações contra Trump?

O processo de impeachment contra Trump começou quando veio à tona o conteúdo de um telefonema com o presidente recém eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Na conversa, o norte-americano pede que o país europeu investigue Hunter Biden, filho de Joe Biden – ex-vice-presidente dos EUA e atual pré-candidato da oposição à Casa Branca. Em seguida, Zelensky conta que tem conversado com Rudolph Giuliani, advogado pessoal de Trump.

O Comitê Judiciário da Câmara entende que Trump fez o pedido a Zelensky para prejudicar o desempenho do democrata, possível adversário na corrida eleitoral de 2020. Assim, as acusações formais contra o presidente — os chamados “artigos do impeachment” — são os seguintes:

Abuso de poder ao pedir investigação contra a família de Joe Biden, o que os deputados consideraram “interferência de um governo estrangeiro” em favor da reeleição de Trump em 2020; obstrução ao Congresso por ignorar intimações e se recusar em entregar documentos aos investigadores durante o inquérito.

