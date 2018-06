Câmara de SP discute o veto ao canudinho

Protocolado no início de maio, teve sua primeira audiência pública no último dia 5 de junho na Câmara de São Paulo um projeto de lei que prevê a proibição de fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais da cidade. De autoria do vereador Reginaldo Tripoli (PV), o PL 99/2018 estipula multa para quem descumprir lei com valor que pode chegar a R$ 8 mil.

