Câmara de Vereadores de Sapiranga afasta quatro vereadores por esquema de corrupção e compra de votos

Uma investigação da Polícia Civil descobriu o esquema de corrupção e compra de votos envolvendo quatro vereadores do município de Sapiranga. Alessandro Vargas de Melo e Cesino Nunes de Carvalo, do Partido Progressista (PP), Leonardo Braga, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Valmir Pegoraro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) foram afastados da prefeitura do município localizado na região Metropolitana de Porto Alegre, suspeitos de corrupção ativa e passiva.

A polícia descobriu o esquema quando, após prender Alessandro em flagrante por posse e comércio irregular de arma, teve acesso ao conteúdo do celular do parlamentar. Com a investigação, foi descoberto que, durante a eleição da Mesa Diretora, em 2018, para a Presidência da Câmera de Vereadores em 2019, Alessandro Melo, que tentava se eleger para o cargo, e os outros três, realizaram uma “vaquinha” para comprar o voto de Leonardo Braga, também vereador. Braga recebeu R$10 mil para votar em Melo, mas, um tempo depois, ele teria se arrependido e queria devolver o dinheiro. Os vereadores não aceitaram a devolução. Ainda assim, ele não votou em Melo, e, com a ausência do voto, o vereador não se elegeu para presidente da Câmara.

A Câmara de Vereadores da cidade emitiu uma nota, declarando ter recebido uma notificação judicial solicitando o afastamento dos parlamentares e anunciando os novos ocupantes dos cargos: “Informamos que na tarde de hoje [quinta] foi feita a entrega das portarias de afastamento nos gabinetes. O chamamento dos vereadores suplentes Jossara Rocha Cardoso (PP), Rubem Encarnação dos Santos (PP), Marcos André Harff (PDT) e Álvaro Luiz Schonardie (DEM) será realizado na sexta-feira (19)”, consta.