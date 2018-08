Câmara de Vereadores presta homenagem ao Dia do Soldado

No Período de Comunicações, celebrado pela Câmara Municipal de Porto Alegre, presidida pelo vereador Valter Nagelstein, a casa presta uma homenagem ao Dia do Soldado, que será celebrado no próximo dia 23, a partir das 14h, no Plenário do Palácio Aloisio Filho, na Av. Loureiro da Silva, 255. A proposição é da vereadora Mônica Leal, seguindo os passos de seu paí, o Cel. Pedro Américo Leal, pelo seu reconhecimento aos defensores da Pátria.

