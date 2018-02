Câmara de Vereadores presta homenagem aos 160 anos da Associação Comercial de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre homenageou nesta quinta-feira (15), os 160 anos da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) celebrado neste 14 de fevereiro. A sessão foi proposta pelo vereador Adeli Sell (PT). O parlamentar destacou que a história da associação comercial se confunde com a da cidade e de outras importantes instituições.

“A associação e o Teatro São Pedro nasceram no mesmo ano (1858) e juntos se desenvolveram como instituições, ajudando nossa Porto Alegre a crescer e aparecer para todo o Estado. A Associação por exemplo, sempre teve relação umbilical com o Guaíba, cuidando dos trapiches e barcos, quando ainda não tínhamos o Mercado Público. Ela lutou para balizar e iluminar as rotas da Lagoa, a fim de competir com os portos de Rio Grande e São José do Norte, construindo o nosso”.

De acordo com o vereador, o comércio porto-alegrense sempre foi ativo e a associação muito atuante, tanto que hoje atende 900 empresas. “Desde a fundação a entidade trabalha no combate ao contrabando e a leniência dos governos com este tipo de ilicitude. O destino parece ser esse, seguir na batalha, por isso nosso reconhecimento e esta homenagem na Câmara de Vereadores”.

ACPA

A ACPA representa mais de 900 empresas da cidade de Porto Alegre, na defesa de seus interesses com objetivo de gerar negócios e desenvolvimento para as organizações. A organização começou como Praças do Comércio. À medida em que evoluíram, as antigas Praças se transformaram em Associações Comerciais, que tinham o objetivo de defender os interesses do setor, incentivando e apoiando o seu desenvolvimento, assumindo o papel de entidades representativas.

Em 1927, no II Congresso das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, realizado em Bagé, foi criada a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul – FEDERASUL, e, no ano seguinte, ficou definido que o presidente da FEDERASUL, seu primeiro e segundo tesoureiros seriam o mesmo da ACPA. Seu primeiro presidente, dentro da nova regra, foi Ismael Torres.

