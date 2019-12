Porto Alegre Câmara de Vereadores tem sessão extraordinária sobre projeto que trata da presença de cobradores em ônibus e rodoviários protestam; acompanhe

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Movimentação durante votação do projeto que envolve os cobradores na Câmara dos Vereadores. Foto: Débora Ercolani/CMPA Movimentação de vereadores e manifestantes durante votação do projeto que envolve os cobradores na Câmara dos Vereadores. (Foto: Reprodução/Twtitter) Foto: Débora Ercolani/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira (19) à tarde, onde a pauta principal é o projeto que trata da flexibilização da presença de cobradores nos ônibus de Porto Alegre. Assim como pela manhã, acontecem protestos e faltam ônibus nas ruas no final desta tarde em função da votação do PL (Projeto de Lei) N° 15/17. O PL precisa de maioria simples para ser aprovado, ou seja, 19 votos no mínimo. Acompanhe:

Assista ao vivo, pela TV Câmara Web, à sessão extraordinária da Câmara Municipal de Porto Alegre nesta quinta-feira à noite (19/12). Publicado por Câmara Municipal de Porto Alegre em Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

O projeto chegou a entrar na pauta de quarta-feira (18), mas não foi votado por falta de quorum. Ainda nesta tarde foram rejeitadas cinco emendas.

Durante a votação de uma sexta emenda, de autoria da presidente da Câmara, Mônica Leal (PP), a sessão foi interrompida por falta de quorum, inicialmente por 15 minutos. Depois, em função da vereadora ter necessitado de atendimento médico, uma nova retomada foi marcada para as 20h. Pouco antes do horário, no entanto, o vice-presidente da casa, Reginaldo Pujol (DEM), retomou a sessão.

🚍 Em discussão a emenda N° 6, de minha autoria, do projeto de lei N° 15/17, que trata dos cobradores de ônibus no transporte público de #PortoAlegre.#Riograndedosul #Política #Cobradores #Transporte pic.twitter.com/UIeyKkSvhQ — Mônica Leal (@monicalealPP) December 19, 2019

Assista ao vídeo da primeira parte da sessão:

Assista ao vivo, pela TV Câmara Web, à sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre nesta quinta-feira à tarde (19/12). Publicado por Câmara Municipal de Porto Alegre em Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

Em discussão o Projeto de Lei N° 15/17, que trata dos cobradores de ônibus no transporte público de Porto Alegre. O PL precisa de maioria simples para ser aprovado, ou seja, 19 votos no mínimo.#PortoAlegre #Riograndedosul #Política pic.twitter.com/IET9g36Rj8 — Mônica Leal (@monicalealPP) December 19, 2019

