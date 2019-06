Câmara do Rio de Janeiro rejeita impeachment do prefeito Marcelo Crivella

Os vereadores do Rio de Janeiro votaram contra o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, nesta terça-feira (25). Assim, o processo está suspenso. O entendimento foi o mesmo da comissão específica que apreciava o caso, acatando o posicionamento do relator, vereador Liuz Carlos Ramos Filho (Podemos), que pediu o arquivamento do processo.

Haviam três denúncias contra Crivella, mas a comissão compreendeu que não foram cometidas irregularidades pelo prefeito, mas sim, ocorreram erros de servidores ao renovarem contratos com empresas que geriam o mobiliário urbano. Os problemas levaram a prefeitura a ter que devolver R$ 68 milhões, que tinham sido repassados antecipadamente para essas marcas.