Câmara do RJ abre processo de impeachment contra Marcelo Crivella

Na tarde desta terça-feira (2), a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidiu, em votação, abrir o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram 35 votos a favor, 14 contra e uma abstenção. A partir de agora, três vereadores serão sorteados, ainda nesta terça, para integrar a comissão processante. Eles ficam responsáveis por convocar testemunhas para depoimento e cuidar de outras medidas relativas ao processo. O prefeito terá, então, dez dias úteis para apresentar sua defesa. O trâmite de impeachment pode chegar a 90 dias.

Na Câmara, os apoiadores do processo afirmaram que é necessária a investigação para apurar a denúncia do fiscal Fernando Lyra Reis, que acusa Crivella de ter praticado crime de responsabilidade em dezembro de 2018, quando sua gestão renovou um contrato com duas empresas que fornecem mobiliário para a administração carioca.

