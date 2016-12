Câmara dos Deputados bancou mais de 1,2 mil viagens de deputados ao exterior desde 2010

A Câmara dos Deputados bancou 1.283 viagens de deputados federais ao exterior desde 2010. Levantamento do jornal Folha de S. Paulo mostra motivações, destinos e explicações variadas para as missões oficiais, que chegaram a 69 países dos cinco continentes. Estados Unidos, Suíça e França foram mais visitados.

A maioria das justificativas defendem o conhecimento de realidades diversas, além de parcerias com governos, parlamentos e empresários de outros países. Nelson Pellegrino (PT-BA), por exemplo, fez 14. Quatro delas para a França, onde participou de encontros da área de defesa em Paris, Bordeaux, Cherbourg-Octeville, Lorient e Toulon. A última, em outubro, foi para visitar o Salão do Chocolate de Paris, ocasião em que publicou em redes sociais fotos do evento, entre elas a de um gorila de chocolate gigante.

Os campeões de viagens internacionais são Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) e Claudio Cajado (DEM-BA). O roteiro da dupla totaliza 21 países das Américas, Europa e Ásia.

