CÃ¢mara dos Deputados deve votar nesta semana propostas de pacote anticorrupÃ§Ã£o

Após a polêmica da semana passada, o plenário da Câmara dos Deputados tentará novamente, nesta terça-feira (29), votar o pacote de medidas anticorrupção.

Inicialmente, as propostas, já aprovadas por uma comissão especial, seriam votadas na última quinta-feira (24), mas, como houve uma articulação na Câmara para incluir no projeto uma anistia a quem praticou o caixa 2 em eleições passadas, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu adiar a análise do texto.

O caixa 2 consiste em um político ou um partido receber doação para campanha e não declará-la à Justiça Eleitoral. Atualmente, essa prática não é crime, e quem adota esse tipo de medida só pode ser condenado por outros delitos, como lavagem de dinheiro.

Como o relatório que será votado em plenário, apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), tipifica o caixa 2 (torna crime), mas não faz menção sobre o que acontece com quem tiver adotado essa prática em eleições passadas, a articulação na Câmara é para incluir uma emenda ao texto explicitando que a pessoa não poderá ser punida por caixa 2 antes de a nova lei entrar em vigor.

Logo após Maia comunicar, na quinta, que havia decidido adiar a votação do parecer, Lorenzoni afirmou a jornalistas que, se o relatório tivesse sido analisado, seria “destruído”.

Entre as 12 propostas que os deputados terão de analisar, estão, por exemplo, a medida que torna crime o enriquecimento ilícito de servidores; a que eleva a pena para os crimes de estelionato, corrupção passiva e corrupção ativa; e a que acelera os procedimentos da ação de improbidade. (AG)

