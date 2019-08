Câmara dos Deputados paga R$157 mil por tratamento odontológico de Feliciano

O deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP) solicitou um reembolso em abril de R$157 mil à Câmara dos Deputados para cobrir gastos referentes a um tratamento odontológico. Marco Feliciano alegou, ao pedir o reembolso, que fez o tratamento para “corrigir um problema de articulação da mandíbula e de fixar coroas e implantes”. O deputado relatou ao “Estadão” que, por sofrer de “bruxismo” (rangia os dentes durante o sono”), precisou fazer o tratamento. Ele frisou que, por ser político e pastor, usa a boca “como ferramenta” de trabalho.

O pagamento do tratamento de Feliciano ocorreu porque deputados têm direito a plano médico da Caixa Econômica Federal e também podem pedir à Câmara que reembolse despesas com tratamentos médicos e odontológicos. O teto para que isso ocorra de forma automática é de R$50 mil — solicitações que o ultrapassam precisam ser aprovadas, como ocorreu com a do pastor. Ele argumentou que precisava do procedimento e que os parlamentares dispõem da possibilidade de reembolsos, prova de que “não há crime” em seu pedido.

