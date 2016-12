Câmara dos Deputados recorre contra liminar do STF sobre projeto anticorrupção

A Câmara dos Deputados recorreu, nesta sexta-feira-feira (16), contra decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux que determinou a devolução para a Casa do projeto anticorrupção (PL 4850/16) aprovado pelos deputados no dia 30 de novembro. O texto já tramitava no Senado.

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a decisão do ministro Fux “levará à anulação de todo o processo e ao refazimento de todos os atos praticados até o momento – incluindo aí sucessivas decisões de uma comissão especial e do Plenário da Câmara dos Deputados – a evidenciar consequências gravíssimas no campo político-institucional”.