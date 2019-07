Câmara dos EUA derruba pedido de impeachment de Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos derrubou, nesta quarta-feira (17), a resolução de impeachment contra o presidente norte-americano, Donald Trump. Foram 332 votos a favor e 95 contra. A medida apresentada pelo deputado Al Green citava declarações racistas do atual presidente contra quatro deputadas democratas. Green já havia apresentado outras duas resoluções na Câmara, mas esta foi a primeira vez que a questão foi votada desde que os democratas assumiram a maioria na Casa.

O presidente Donald Trump, escreveu em seu Twitter, no último domingo (14), que as congressistas democratas deveriam voltar para seus países ‘totalmente infestados pela criminalidade’.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019