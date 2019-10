A Frente Parlamentar da Radiodifusão será lançada na Câmara dos Deputados, no dia 30. Criada pelo deputado Eli Corrêa Filho (DEM-SP), a iniciativa já conta com 250 assinaturas de apoio e é considerada uma das maiores frentes parlamentares da Casa. A composição será anunciada no lançamento, que terá a presença de representantes de emissoras de rádio e TV.