Verão Câmara Municipal de Capão da Canoa promove a ação “Na Onda da Justiça Eleitoral”

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Iniciativa inicia dia 13 de janeiro e se estende até 11 de março

Com o objetivo de facilitar o dia a dia da comunidade litorânea, com foco já no ano eleitoral, a Câmara Municipal de Capão da Canoa promove a ação “Na Onda da Justiça Eleitoral”, realizando a biometria aos interessados. O período de estende de 13 de janeiro a 11 de março, sempre das 14h às 20h, de segunda a sexta. A parceria é com o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS).

