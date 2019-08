Câmara rejeita pedido de impeachment contra prefeito Marchezan

A Câmara de Vereadores da capital rejeitou, nesta segunda-feira (26), o pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marchezan Junior. Com 22 votos contrários e 11 favoráveis, Marchezan deve permanecer no cargo. O pedido foi protocolado por Cláudio Francisco da Mota Souto, filiado ao Partido Progressista, na última quarta-feira (21) com alegações de que o atual chefe do Executivo havia cometido infrações.

De acordo com o documento, o pedido foi embasado em prática de nepotismo, descumprimento de lei que estabelece as competências de secretarias municipais, constituição irregular de órgão e processos – o chamado Banco de Talentos, favorecimento ilegal de empresas no transporte público do município, negativa de execução de lei municipal – Lei Geral dos Táxis, negativa de execução de lei estadual – fato que envolve a existência de casinhas para cães de rua em calçadas na zona leste –, irregularidades em locação de prédio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, desrespeito aos prazos de pedidos de informação da Câmara Municipal e assédio moral sobre servidores.

