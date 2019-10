Câmara Rio-Grandense do Livro divulga detalhes da Feira do Livro 2019

A Câmara Rio-Grandense do Livro divulgou nesta quarta-feira (16) os detalhes da Feira do Livro 2019. Nas últimas semanas, quem passou pela Praça da Alfândega, no centro da capital gaúcha, já reparou que o tradicional evento que celebra a leitura está chegando, atingindo sua 65ª edição. Os preparativos já estão ocorrendo e, no total, cerca de oito mil metros quadrados ficarão à disposição do público. “Este ano, 65 anos, é uma data histórica, pois a feira atingiu esse tamanho todo. No país, é a feira mais longa e ininterrupta. Este ano com esta edição, estamos com uma feira mais inclusiva e acessível em todos os aspectos”, destacou o presidente da Câmara do Livro, Isatir Bottin Filho.

Desde 2000, a Câmara Rio-Grandense do Livro realizava uma votação, a partir de uma lista prévia com cinco ou dez nomes dos possíveis patronáveis. Mas o processo de eleição foi modificado e dessa vez, a decisão foi da organização do evento. A escolhida para ser patrona da Feira foi Marô Barbieri. “Eu acho que é a força feminina que está se apresentando cada vez mais é uma alegria muito grande, uma coisa indescritível. Passei toda a minha vida trabalhando com livros, vivendo perto dos livros, fazendo parte daquilo que a literatura oferece, dessa fantasia, imaginação que a gente partilha o tempo todo quando está lendo um livro”, comemorou.

Este ano, 106 expositores irão participar da feira. O evento será dividido em quatro áreas: geral, infantil, juvenil e internacional. Em Porto Alegre, a 65ª Feira do Livro começa no dia 1 de novembro e encerra no dia 17 de novembro. Uma das mudanças dessa edição é que os frequentadores não poderão contar com uma praça de alimentação. O motivo é a retomada das obras no Centro Cultural da Caixa, que acabou reduzindo em 40 metros quadrados a área de circulação da feira.

