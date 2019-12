Magazine Camarote desaba e deixa feridos em evento com shows de Jorge & Mateus e Dennis DJ em Franca

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Show de Jorge & Mateus em Franca, em imagem postada pela dupla. Foto: Reprodução/Instagram Show de Jorge & Mateus em Franca, em imagem postada pela dupla. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Parte de um camarote desabou e deixou feridos durante um evento com shows da dupla Jorge & Mateus e de Dennis DJ em Franca (SP). O acidente ocorreu por volta das 3h deste sábado (21).

Pelo menos 22 pessoas teriam ficado feridas com a queda da estrutura, que despencou de uma altura de aproximadamente 1,70m. Havia chovido antes do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o socorro durou cerca de uma hora. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de hospitais da cidade foram enviadas ao local para ajudar no resgate. Não há feridos graves.

A estrutura do evento foi montada em uma área na Avenida Wilson Sábio de Mello, no Distrito Industrial. Segundo as primeiras informações dos bombeiros, parte de um camarote desabou e o restante chegou a afundar. As pessoas que estavam no espaço ficaram presas no fosso aberto.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário