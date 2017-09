Camburão na porta

Estão no prelo e em cima da mesa do Procurador-Geral da República os pedidos de prisão dos delatores Joesley Batista e Ricardo Saud, e do ex-procurador do MP Federal Marcelo Miller, que foi ‘braço direito’ de Rodrigo Janot na PGR. O caso é tão sério que um processo administrativo sobre Miller, por atuação como advogado da JBS sem quarentena após sair do MPF, foi enviado ontem à noite para uma instância criminal.

‘Usado’

Após passar grande constrangimento em rede nacional ao revelar as traquinagens verbais de Joesley e Saud, Janot tem repetido internamente que se sentiu usado e traído.

Fura-fila

As denúncias contra a cúpula do PT ficariam a cargo da futura PGR Raquel Dodge. A flechada de Janot nos petistas foi antecipada para tentar salvar a imagem de sua gestão.

Sem fronteiras

O doleiro Jader Kalid, acusado no esquema do Mensalão, foi condenado a 4 anos e 1 mês de prisão. Desta vez por evasão de divisas em Minas Gerais.

Advogados & presos

Raul Jungmann, ministro da Defesa, quer propor lei federal para monitoramento de voz em conversas de advogados com presos e condenados nos parlatórios em presídios, para estancar qualquer suspeita de que os defensores sejam mensageiros de ações criminosas. O deputado Pr. Eurico (PHS-PE) saiu na frente para melar. Acaba de protocolar o PL 8527/17, que dá livre acesso aos advogados nas penitenciárias.

Coach & Coldre

A Polícia Federal contratou uma empresa de coaching (técnico) executivo para treinar diretores e integrantes de cargos de confiança na gestão de equipes, diante do encolhimento das categorias, sem perspectiva de abertura de concursos.

Gestão de RH

Segundo a PF, a contratação “faz parte de uma ação implementada pela Academia Nacional de Polícia na área de desenvolvimento humano que será replicada para toda a Instituição”, visando disponibilizar “arcabouço de conhecimento teóricos e práticos”.

Som na caixa

Ex-governador do Rio ganhou ira de prefeitos ao pressioná-los para patrocínios oficiais em seu projeto de comunicação, relatam os alcaides. Já teria sido gravado por um deles.

Sem resposta

A Coluna aguarda há seis dias posição do CNJ sobre quando e como serão divulgados os salários dos juízes conforme determinação da presidente Cármen Lúcia.

LEC em alta

Na esteira do filme “Policia Federal – A Lei É Para Todos”, o combate à corrupção inspira executivos para cursos do tema. O número de alunos no curso Compliance Anticorrupção da LEC (Legal, Ethics & Compliance) ultrapassa o de 2016 em 114%.

Tudo segurado

Consultorias de seguros registraram alta de 70% na produção no 1º semestre. A meta em 2017 da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Rio de Janeiro é bater a arrecadação de prêmios registrado em 2016, de R$ 1,5 bilhão.

Paraísos fiscais

Desde a primeira cúpula dos países que integram o BRICS, em 2009 na Rússia, discute-se a criação de mecanismos para quebrar sigilos, combater a sonegação internacional e a circulação de dinheiro sujo que lavado em paraísos fiscais. Nada avançou.

No papel

Na cúpula 2017, os presidentes voltaram a criticar a “riqueza ilícita escondida” nos paraísos. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos e organizações internacionais apontam que os países em desenvolvimento perderam, nos últimos anos, US$ 1,1 trilhão em transferências registradas e US$ 10,6 trilhões em não-registradas.

Dia de Responsa

Como o povo continua a beber e dirigir, a Ambev, maior fabricante de bebidas alcoólicas do País, dá exemplo. Cerca de 16 mil colaboradores da cervejaria no Rio de Janeiro, SP e DF visitarão, dia 15, alguns bares para promover o consumo inteligente.

Ponto final

Circula em Brasília: Depois da descoberta das ‘malas de Geddel’, a de Rocha Loures é chamada agora de necessaire.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

